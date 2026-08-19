Allanamiento positivo por un robo en barrio Palihue

El personal de la Comisaría Segunda con la colaboración de Motorizada UPPL y Grupo GAD realizaron un allanamiento en un domicilio de calle Karakachoff al 300 derivado de una investigación por un robo a mano armada perpetrado en el barrio Palihue el pasado 12 de agosto.

En esa oportunidad, un hombre fue sorprendido al ingresar a su domicilio por un sujeto que, mediante la utilización de un arma de fuego, le sustrajo una importante suma de dinero y distintos elementos de bijouterie. Por este hecho, había sido aprehendido López Hernán Sebastián.

A raíz de las tareas investigativas realizadas posteriormente, el personal policial logró establecer un domicilio relacionado con la investigación, ubicado en calle Karakachoff al 300, donde se llevó a cabo el operativo de allanamiento, durante el procedimiento, se logró el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, una carabina calibre 22 marca Orbea y un rifle calibre 308 marca Savage, además de municiones de distintos calibres.

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Se procedió a la aprehensión de Correa Mariana Soledad de 40 años de edad , quien quedó imputada por Infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionada con la tenencia y/o portación de armas de fuego y quedó a disposición de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.