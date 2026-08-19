El bulevar, de fiesta: Huracán inaugura su obra cumbre en el estadio Bruno Lentini

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando esta tarde a las 17 se abran las puertas del estadio Bruno Lentini más de un hincha de Huracán caerá atrapado por la emoción inevitable del antes y el después.

Tras ingresar por el sector oficial, el tiempo se detendrá frente a sus ojos y la comparación será inexorable. El golpe de efecto lo conmoverá, le costará creer que esa primera impresión vaya a ser real. Pero si, el sueño fue posible y el cambio que experimentó el escenario de calle Del Solier es prácticamente total.

Primero lo primero: el estadio donde juega el equipo de Primera división, va a ser el primer rectángulo oficial con césped sintético en el fútbol local y en la legendaria y calificada biografía de la Liga del Sur.

Señoras y señores, Huracán dio un paso gigante hacia el progreso tras cumplir sus 110 años de vida: culminó una obra monstruosa, la más saliente e importante en la historia de la entidad del bule whitense.

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“Llevo once años ligado a Huracán y la idea de hacer una inversión de este tipo siempre anduvo dando vuelta por mi cabeza y la de los dirigentes con los que tuve y tengo el placer de trabajar. Casi siempre nos frenaron los altos costos que generaba una obra de semejante envergadura, pero hoy el esfuerzo, el entusiasmo y las ganas están por encima de todo. La encaramos con una alta dosis de pasión”, había expresado, meses atrás, el visionario Marcelo Fabián Osores, vicepresidente del club y máximo responsable de la Subcomisión de fútbol huracanense.

Más allá del piso, será una tarde-noche de otras inauguraciones inolvidables: los bancos de suplentes y los palcos y plateas, además de la vedette tan esperada, las torres lumínicas que le darán sentido a un proyecto tan ambicioso como los sentimientos de quienes lo llevaron adelante.

El campo de juego mide 99 x 68 metros y es una carpeta construida en base a filamentos sintéticos de 6,5 milímetros que, a su vez, carga con un 50 por ciento de arena y la otra mitad de caucho.

A partir de las 17, desfilarán por el sintético la Escuelita y las divisiones formativas del Globito, el equipo femenino, distintas leyendas del club en un cruce con viejas glorias del fútbol liguista y el plato fuerte: un entrenamiento a modo de duelo entre la Primera y la Reserva.

Antes, o después, no lo sé, los fuegos artificiales, el show, el corte de cintas y la bendición oficial para un trabajo mancomunado, ese que permitió que el corazón rompa cadenas y que sea representado con un fuerte sentido de pertenencia.

¿Qué más agregar? El bule está de fiesta, si usted es del barrio, vaya a gozar, porque de esto, estoy seguro, no se olvidará jamás.