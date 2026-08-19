La LBB Bronce no descansa: se disputa de manera completa la cuarta fecha
Seis partidos distribuidos entre Bahía, White y Punta Alta.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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La cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", contendrá, desde las 21, los partidos Sporting-Pellegrini (en Espora), Bahiense del Norte B-Bella Vista, Velocidad B-Barracas, Los Andes-Caza y Pesca, Whitense-Fútbol y Tenis y Sportivo B-Fortín Club.
El único invicto de esta parte es Pellegrini, el actual puntero.
Bahiense B-Bella Vista
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Árbitros: Sebastián Giannino Sebastian y Joaquín Binsou.
Novedades: en el tricolor únicamente no estará Federico Sureda. Y en el verde es baja Ramiro Lipinsky, por viaje laboral.
Antecedente: Bella Vista 57, Bahiense 78.
Sporting-Pellegrini
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Horacio Sedán y Fabrizio Rey.
Novedades: el rojinegro está completo y el azulgrana continúa sin Bautista Frayssinet. Se suma a las bajas Iván Gomez Lepez (motivos de estudio). En tanto, Santiago Frayssinet y Mateo Barrera no tienen alta médica, pero intentarán dar el presente.
Antecedente: Pellegrini 89, Sporting 79.
Velocidad B-Barracas
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Árbitros: Marjorie Stuardo y Alexia González.
Novedades: en el azulgrana probó anoche y podrá jugar Tomás Moreira, aunque salió con un golpe el domingo, y Nahuel Ocampos no está al 100% del esguince, por lo que será preservado.
En el albiazul retornan Mauro Capurso y Martín Quevedo, ausente el domingo, por un viaje.
Antecedente: Barracas 87, Velocidad B 31.
Los Andes-Caza y Pesca
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Árbitros: Leonardo Bressan y Ariel Mallimaci.
Novedades: en Losa continúa ausente Iván Debrakeleer (codo) y los medanenses siguen sin Jeremías Jaratz (con un dedo lesionado).
Antecedente: Caza y Pesca 63, Los Andes 51.
Whitense-Fútbol y Tenis
Cancha: Hugo López (Whitense).
Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.
Novedades: en Los Aviones Azules esperan el regreso de Agustín Almirón (fue papá) para la próxima semana y continúa recuperándose Jeremías Burgos (rodilla).
Y los de Burato no tendrán, como en el último juego, a Juan Pablo Dumrauf (lesionado) y Luanel Wainmaier (viaje), entre las bajas más importantes.
Antecedente: Fútbol y Tenis 56, Whitense 89 (en Estrella).
Sportivo B-Fortín Club
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Árbitros: Emanuel Sánchez e Iván Kalasnicoy.
Novedades: en el tricolor regresa Joaquín Abad (estuvo de viaje), aunque siguen afuera Yoel Asnaghi (rodilla) y Matías Pristupa (viaje).
En Fortín será baja por un largo tiempo Joaquín Canan, rotura del tendón de Aquiles.
Antecedente: Fortín 61, Sportivo B 98 (en Estudiantes).
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (12PG-2PP), 16 puntos
2º) Barracas (11-3), 15
3º) Caza y Pesca (9-5), 14
3º) Bahiense B (10-4), 14
5º) Sporting (8-6), 13,5
6º) Whitense (7-7), 12,5
6º) Sportivo B (8-6), 12,5
6º) Los Andes (7-7), 12,5
9º) Bella Vista (5-9), 12
10º) Fútbol y Tenis (3-11), 11
11º) Velocidad B (3-11), 10,5
12º) Fortín Club (1-13), 9,5