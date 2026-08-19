Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo: “Es una realidad”

El cantante de música urbana Wisin se viralizó en redes sociales al anunciar la creación de la "Universidad del Perreo (UDP)", una institución que planea darle "el respeto que se merece" al género "que cambió la industria para siempre".

El puertorriqueño presentó el logo oficial de la institución y los detalles de la misma en una publicación en redes sociales. Asimismo, confirmó que la universidad estará ubicada en Cayey, Puerto Rico.

"Se acabó la espera. 🎓🔴UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. Aprende de nuestra historia, inscripciones muy pronto. Más información en el link de la bio", escribió en el posteo.

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“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, detalló en el comunicado.

“Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)”, agregó en el anuncio.

“Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. En los próximos días compartiremos más detalles”, concluyó.

Además de la publicación, el artista también difundió una página web donde los usuarios interesados podían iniciar una preinscripción a la institución. "Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica", comunicaron.

La institución, cuya veracidad hasta el momento se desconoce, tendría una parte de docencia con cátedras de ritmo aplicado, historia del reggaetón y epistemología del flow, como también una parte de "Investigación", con centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura urbana.