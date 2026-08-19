Cinco escritores le ponen ficción a Vaca Muerta en el libro Frackibacter Vaccamortensis

Frackibacter Vaccamortensis —publicado de forma conjunta por Proyecto ECO ECO y la editorial Tenemos las Máquinas— compila cuentos de Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli Azara y Claudia Aboaf, con prólogo de Pablo Schanton y epílogo de Valeria Meiller. Ya circula en versión digital, de descarga gratuita, y tuvo una primera instancia de distribución en papel durante la Feria de Editores (FED), realizada del 6 al 9 de agosto en Buenos Aires.

La presentación será el viernes 21 de agosto a las 18, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en San Juan 350. La entrada es libre y gratuita.

La antología se propone narrar la extracción petrolera en la Patagonia como un problema ecológico contemporáneo, a partir de lo que sus autores denominan "ficción ecosófica", una idea que retoma al filósofo Félix Guattari para pensar la crisis ambiental desde el arte y no solo desde el debate técnico o político.

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Varios de los relatos surgieron de un trabajo de campo colectivo en Añelo, la localidad neuquina que se convirtió en epicentro del desarrollo de Vaca Muerta, y exploran las tensiones entre la industria, la comunidad y el territorio.

Uno de los cuentos, El camino del oleoducto, de Cabezón Cámara, sigue a una antropóloga que documenta el desplazamiento de una comunidad y el colapso ambiental en Sauzal Bonito, a lo largo del trazado de un oleoducto.

El título alude a una bacteria imaginaria ideada por Michel Nieva, escritor e investigador radicado en Nueva York, capaz de sobrevivir en los ecosistemas alterados por el fracking: una metáfora sobre las formas de regeneración o resistencia biológica que podrían surgir después de la devastación.

En el epílogo, Valeria Meiller señala que el libro busca "estrategias narrativas para metabolizar un territorio que todavía parece inédito", proponiendo abordar la devastación ecológica desde la literatura antes que desde la discusión especializada.

Proyecto ECO ECO, impulsado por el colectivo Periodistas por el Planeta, viene trabajando desde hace tiempo la problemática de los hidrocarburos a través de distintos lenguajes artísticos (poesía, música, fotografía, producción audiovisual) con el objetivo de correr el eje de la conversación pública sobre la crisis climática hacia el territorio de lo simbólico y lo sensible.

La presentación en el Museo Moderno tendrá formato de programa completo: una proyección audiovisual con imágenes y sonidos registrados en Vaca Muerta, una mesa de conversación con Gabriela Borrelli Azara, Claudia Aboaf y Pablo Schanton, y lecturas a cargo de Gabriela Cabezón Cámara y Magalí Etchebarne, con la participación de Michel Nieva vía conexión remota desde Nueva York. Al cierre habrá un brindis y se repartirán ejemplares del libro entre el público asistente.

Frackibacter Vaccamortensis puede descargarse de forma gratuita desde el sitio de Proyecto ECO ECO (proyectoecoeco.com/libros). (NA)