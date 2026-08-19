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Copa País: el seleccionado de la Liga del Sur visita a su par de la Liga Sureña

Se miden a las 20.30 en la cancha de Unión de General Campos. La revcancha irá la próxima semana en nuestra ciudad.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Llegó el día del debut. Esta noche, el seleccionado de la Liga del Sur iniciará su recorrido en la Copa País.

El combinado que orienta Nicolás Ballestero visitará a la Liga Sureña en General Campos.

El cotejo se jugará a las 20.30 en el estadio Carlos Florentino Yeger  y el árbitro será el santarroseño Facundo Blanco.

La revancha se jugará el próximo miércoles en nuestra ciudad, con cancha y horario a definir.

Tras la práctica de ayer, los convocados para el partido de hoy son:

Hernán Herrera, Mirko Rojas y Genaro Gigliotti (arqueros); Jonathan Ramírez, Agustín Calamante, Santiago Giorgis, Erick Lischeske, Mateo Silenzi (defensores); Diego Ocampo, Donato Angelini, Enzo Paredes, Giovanni Giamberardino, Joaquín Pallalef (mediocampistas);  Santiago Llanos, Federico Pinedo, Alexis Vega, Franco Fraysse, Agustín Grippaudo, Jonathan Font y Nahuel Colmenares (Olimpo).

El rival

La Liga Sureña --dirigida por Jorge Ferrero-- también confirmó el plantel para el choque de esta noche.

 (Paulo Pantanetti).

Mauricio Aquino y Facundo Acosta (arqueros); Nahuel Pagella, Juan Abdo, Isidro Pizarro, Juan Aguirre, Juan Cardonatto y Paulo Pantanetti (defensores); Tomás Meringer, Luca García Vargas, Tiago Riffa, Lautaro Berthon, Martín Benevent, Hernán Alecha y Jonathan Fensel (mediocampistas); Ignacio Tourn, Luciano Andrada y Leonel Martens (delanteros).

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