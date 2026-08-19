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Caso Facundo Moyano: declaran dos médicas que atendieron a Candela Arizaga

Este martes dieron su testimonio los policías que estuvieron junto a la joven.

Candela Arizaga y Facundo Moyano

Este miércoles continúan las declaraciones en el caso Facundo Moyano, quien se encuentra acusado por presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia Candela Arizaga, y en esta ocasión darán testimonio dos médicas.

Se trata de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

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En las últimas horas se presentaron en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires tres policías, quienes tuvieron diversos roles a lo largo de las primeras horas de investigación.

Ayer fueron citados el inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

Se aguarda a que este jueves declare Miriam Josefina García, la empleada doméstica de Moyano, quien asistió al departamento instantes después de lo ocurrido. También asistirá una médica del hospital Pirovano. (NA)

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