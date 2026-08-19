Argentina continúa con su preparación y Puerto Rico se reunirá recién tres días antes del partido

Mientras la Selección argentina continúa con su preparación de cara a la cuarta ventana clasificatoria FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027, que tendrá su primer partido el jueves 27 en Mar del Plata, su rival, Puerto Rico está en una complicada situación para poder reunir al plantel.

De hecho, recién lo harán en próximo lunes en nuestro país, jugando ante Argentina el 27 y frente a Uruguay el 31.

“Hay muchos fuera: José Alvarado está en Atlanta, Gian Clavell está en España. Muchos de los jugadores están fuera, con sus equipos practicando. En Europa hay tres. En Estados Unidos hay cuatro o cinco. En Puerto Rico hay dos que están en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y otros tres que no están jugando ahora mismo”, argumentó Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, hablando con El Nuevo Día.

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En Boca, Argentina, dirigida por Pablo Prigioni, continúa con sus entrenamientos.

El primer partido se disputará el jueves 27, a las 19.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata ante Puerto Rico.

En tanto, en Quebec, Argentina visitará al local Canadá el lunes 31, desde las 20.10.