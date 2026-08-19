Detuvieron a un hombre por intentar robar en una obra en construcción

El personal de la Comisaría Quinta detuvo en la madrugada de este miércoles a un hombre que intentaba robar en una obra en construcción junto a otro sujeto que pudo escaparse del lugar de los hechos.

Al rededor de las 20.15 el propietario de una vivienda pudo observar en las cámaras de seguridad de una obra en construcción de su propiedad que habían ingresado dos personas. Estos habían trepado un paredón de aproximadamente 2,50 metros de altura y luego dañado una puerta de acceso.

Tras sustraer dos rollos de cables, ambos escaparon por los techos. El propietario intentó seguirlos hasta que un móvil de la Policía Local y efectivos de Motorizada iniciaron un operativo cerrojo.

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Durante la fuga, uno de los involucrados logró ser alcanzado en inmediaciones de Manuel Molina al 1500. Según fuentes policiales, el hombre se resistió al momento de su aprehensión.

En el lugar también fue secuestrada una bicicleta verde, marca Rally USA, rodado 26, que habría sido utilizada por los delincuentes para desplazarse y escapar. El rodado quedó a disposición de la Justicia para establecer su procedencia.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde se iniciaron actuaciones por robo agravado por escalamiento, desobediencia y resistencia a la autoridad, además de una averiguación de procedencia respecto de la bicicleta.

Interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.