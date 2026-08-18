El Gobierno evalúa decretar asueto durante la visita del Papa a la Argentina

El Gobierno celebró la primera reunión de coordinación para la recepción del Papa León XIV, que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, junto con integrantes de la Iglesia, como el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, en una reunión en Casa Rosada en la que adelantó que podría decretar "asueto" el día que el Sumo Pontífice realice una masiva celebración religiosa.

El encuentro tuvo lugar este martes por la tarde en las oficinas de Karina Milei en el primer piso del palacio de gobierno. Desde las 17 la jefa de LLA ofició de anfitriona de los integrantes de la denominada "Comisión Nacional para la Preparación de la Visita": monseñor García Cuerva y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Por el gobierno nacional acompañaron a la hermana de Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano), su par Alejandra Monteoliva (Seguridad), el canciller Pablo Quirno, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el secretario de Culto, Agustín Caulo, un funcionario del riñón de Santiago Caputo. En tanto, Gabriel César Sánchez Zinny, jefe de gabinete porteño, fue el emisario de Jorge Macri por la gestión porteña.

Otro dato destacado fue la participación en el encuentro del flamante nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, nombrado por León XIV a comienzos de agosto.

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A la salida del encuentro, García Cuerva declaró a la prensa que el Ejecutivo estaría "evaluando la posibilidad" de decretar feriado o asueto para así garantizar "la movilización" de todos los argentinos que deseen participar del oficio religioso que encabezará el sucesor del Papa Francisco.

Es que se analiza que el Sumo Pontífice brinde una misa en plena avenida Del Libertador, frente al Monumento a los Españoles, y por eso se espera una gran movilización popular.

Según se pudo averiguar, durante el encuentro primó un clima cordial y formal teniendo en cuenta que el arzobispo porteño viene de cuestionar al gobierno, en ocasión de la misa de San Cayetano del 7 de agosto, cuando dijo "no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer” y pidió atender la situación de las familias endeudadas.

Según refirieron fuentes eclesiásticas, el encuentro se inscribe en el trabajo de "articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina" para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su visita que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Por eso resulta clave "la articulación" entre las distintas esferas de la Comisión Nacional que se creó para la visita. Lo llamativo del caso es que por el lado del Ejecutivo "la articulación nacional" dependerá de la Secretaría General de la Presidencia, en manos de Karina, en lugar de la Jefatura de Gabinete.

"También se conversó sobre la necesidad de llegar a los gobiernos locales donde estará el Papa y que las escuelas colaboren para asistir a los peregrinos", comentaron fuentes eclesiásticas consultadas.



Cuándo

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por la región que incluirá también pasos por Uruguay y Perú, confirmó este miércoles el Vaticano. Durante su estadía tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, el 11 de noviembre continuará su viaje por Perú, donde estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. (con información de Clarin)