Enojo en la zona por un intendente que puso su nombre en el uniforme municipal

Trabajadores municipales de Puan denunciaron y expresaron públicamente su enojo ante la decisión del jefe comunal de poner su propio nombre en una leyenda en la ropa que se les entrega para llevar a cabo sus tareas.

A través de una carta pública, mostraron su "rechazo formal a la incorporación de la leyenda 'Gestión Intendente Lic. Diego Reyes' en la ropa de trabajo provista al personal de la Municipalidad de Puan".

En la misiva también señalan que la incorporación de la frase excede "claramente la mera identificación institucional del Estado municipal, utilizando de esta manera bienes públicos (las prendas de trabajo, adquiridas y provistas con fondos del erario municipal) con una finalidad ligada a la promoción de la gestión del gobierno de turno".

Además, aseguran que la decisión viola distintos artículos de las constituciones nacional y provincial.

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"La incorporación de la leyenda asociada a su gobierno en la ropa de trabajo (adquirida y provista con fondos públicos) configura un uso con una finalidad particular o partidaria, ajena a la función institucional para la cual fue adquirida y provista, en abierta contradicción con la prohibición legal transcripta", se indicó desde el sindicato en una carta pública publicada en sus redes sociales.

En ese sentido, se indica que "la afectación de bienes del dominio municipal a una finalidad de promoción político-partidaria excede el marco de disposición de los bienes públicos previsto por dicho régimen orgánico".

Por eso, el texto firmado por el secretario adjunto Juan Cruz Goñi reclama que el jefe comunal ordene el retiro y la discontinuación inmediata del uso de la leyenda "Gestión Intendente Lic. Diego Reyes" en la ropa de trabajo e indumentaria provista al personal municipal.

También pide que se informe "el acto administrativo, ordenanza o norma en cuya virtud se dispuso la incorporación de la referida frase, así como el organismo responsable de dicha decisión", y se advierte que se podría realizar una denuncia ante la Justicia y los organismos correspondientes. (Agencia Puan)