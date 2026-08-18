Pringles: se pelearon dos primos y terminaron hospitalizados y aprehendidos

Dos primos que se pelearon de manera violenta por un problema de índole familiar, en Coronel Pringles, terminaron heridos y aprehendidos por la Policía.

El incidente se registró en la tarde del lunes, poco antes de las 17, en un domicilio de Las Achiras y calle 0 bis.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal pringlense concurrió por un llamado de emergencias y al llegar los uniformados constataron el incidente.

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Lucas González (50) y Carlos Pérez (51) terminaron con golpes y contusiones varias, tras atacarse con un martillo bola de 400 gramos y un caño metálico de un metro de largo, que fueron secuestrados.

En principio ambos fueron derivados al hospital municipal Manuel Cabrera, para recibir la asistencia de rigor y luego fueron derivados a la comisaría, en carácter de aprehendidos.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la UFIJ Nº 15. Se aguarda que hoy a la mañana se resuelva la situación procesal de ambos.