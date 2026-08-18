Mirá el triple que clavó Florencia Chagas para darle la victoria a la Argentina

El festejo de la héroe, junto con Melisa Gretter. Foto: FIBA.

Con un triple de Flor Chagas cuando expiraba el tiempo, Argentina venció esta noche a Sudán del Sur, 64 a 61, en el Preclasificatorio Olímpico que se disputa en México.

La albiceleste había perdido feo en el debut, frente a Nueva Zelanda (57 a 35, con 5-38 en triples).

La principal goleadora fue Julieta Mungo, con 19 puntos, mientras que Melisa Gretter fue la gran figura con 12 tantos, 10 rebotes y 7 asistencias.

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Después de ese bajísimo porcentaje de tres puntos, hoy Argentina mejoró y terminó con un número más decoroso: 7 de 24.

Con este resultado, el equipo argentino albiceleste se jugará ante Brasil, el jueves, el pase a las semifinales en el marco del Grupo A del certamen que se está desarrollando en Guadalajara y que otorga una plaza para la cita olímpica de Los Ángeles 2028.