Isack Hadjar sufrió una lesión durante el receso y Liam Lawson lo reemplazará en el GP de Países Bajos

La estructura de Red Bull registrará un insólito intercambio de pilotos para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, luego de confirmarse que Isack Hadjar no formará parte de la actividad en Zandvoort producto de un imprevisto físico.

El corredor francés sufrió un problema en una de sus muñecas durante una rutina de preparación física realizada durante el receso, lo que obligó al equipo austríaco a mover sus piezas para cubrir el asiento junto a Max Verstappen.

De esta manera, el neozelandés Liam Lawson dejará de manera temporal su lugar en la escudería Racing Bulls para subirse al monoplaza principal de la marca.

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Por su parte, la vacante que deja Lawson en la escuadra filial será ocupada por Yuki Tsunoda, quien se desempeñaba como piloto de reserva y de pruebas tras haber dejado la titularidad a fines de 2025.

"Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing", informaron desde la organización de la Fórmula 1.

El intercambio de nombres tiene antecedentes recientes entre los mismos protagonistas. Lawson había iniciado el certamen pasado como compañero del campeón neerlandés, aunque tras disputar dos Grandes Premios fue reubicado en la nómina de Racing Bulls, lo que le abrió la puerta a Tsunoda para sumarse a la estructura principal en aquel momento.

Por su parte, la ausencia representa un trago amargo para Hadjar, quien venía realizando una destacada campaña en el equipo principal. El piloto apunta a completar el proceso de recuperación a tiempo para reaparecer en el Gran Premio de Monza.