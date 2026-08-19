Escándalo en Misiones por un hombre que festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

Un cumpleaños generó polémica en la provincia de Misiones por un hombre que celebró bajo la temática nazi, donde su torta estaba decorada con una esvástica y hasta un niño hizo el saludo hitleriano.

El cumpleaños tuvo lugar en la ciudad de Oberá, donde Nito, de 44 años, celebró de una forma bastante inusual. Las imágenes se conocieron cuando la pareja del hombre publicó en sus redes sociales diversas capturas del festejo y en ellas se ven las diversas decoraciones relacionadas con el nazismo.

Una de ellas es la torta, la cual estaba cubierta con galletitas de chocolate y en el centro estaba decorada con una cruz esvástica, símbolo adoptado por el régimen de Adolf Hitler.

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Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención y generó repudio. En una de las imágenes se observa a un menor, hijo de la pareja de Nito, que realizó el saludo hitleriano con el brazo extendido.

Lo que también despertó interés es que, frente a la ola de críticas y comentarios negativos, la mujer no eliminó las fotos, sino que las editó. La torta fue tapada por un emoji y le puso un círculo gris a la cara de su hijo.

Desde el medio Noticias de Acá informaron que se presentaron a la Justicia dos denuncias. Una de ellas corresponde al papá del menor, expareja de la usuaria que publicó las fotos en Facebook.

A partir de estas presentaciones, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas.

En la Argentina existe la Ley Nacional N° 23.592 de Actos Discriminatorios, que penaliza de forma expresa la exhibición y difusión de simbología nazi. (NA)