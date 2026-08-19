Billeteras virtuales y plazos fijos: cuáles son las opciones que más rinden en agosto

La competencia entre billeteras virtuales, cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y bancos se mantiene activa

Las tasas para ahorrar en pesos volvieron a modificarse durante agosto y la competencia entre billeteras virtuales, cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y bancos se mantiene activa.

En un escenario en el que los ahorristas buscan obtener rendimiento sin resignar disponibilidad sobre su dinero, las alternativas de liquidez inmediata ganan protagonismo frente al plazo fijo tradicional.

Las billeteras digitales mantienen su atractivo porque permiten generar intereses sobre el saldo disponible y, al mismo tiempo, utilizar el dinero para realizar pagos, transferencias o consumos sin esperar un vencimiento.

Los plazos fijos, en tanto, continúan siendo una alternativa para quienes priorizan conocer de antemano cuál será el rendimiento de su inversión. Sin embargo, exigen inmovilizar los fondos durante un período mínimo de 30 días, una característica que lleva a muchos ahorristas a combinar ambos instrumentos.

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Las billeteras y cuentas remuneradas que más pagan

El relevamiento de las principales aplicaciones financieras y cuentas remuneradas muestra las siguientes tasas nominales anuales (TNA) para agosto:

• Ualá: hasta 24 % TNA. La tasa base es de 18 %, con bonificaciones vinculadas al uso de la cuenta.

• Banco BICA (Cuenta Positiva): 22 %.

• Fiwind: 21 %.

• Cocos Pay: 20,81 %.

• Carrefour Banco: 20 %.

• YPF: 19,40 %.

• Lemon Cash: 19,37 %.

• Personal Pay: 18,62 %.

• Brubank: 18 %.

• Mercado Pago: 17,90 %.

• Naranja X: 17 %, con una tasa de hasta 18 % para determinados segmentos.

• Banco Voii: 17 %.

Las cuentas remuneradas se encuentran entre las alternativas elegidas por quienes buscan mantener el dinero disponible y obtener un rendimiento automático. En general, no requieren constituir una inversión específica y permiten utilizar los fondos en cualquier momento.

Sin embargo, las condiciones varían según la entidad. Algunas establecen topes sobre el saldo que genera intereses, mientras que otras exigen cumplir determinados requisitos mensuales o realizar consumos para acceder a las tasas más altas.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión

Las cuentas remuneradas generan intereses diariamente sobre el saldo depositado. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, permiten obtener un rendimiento sin inmovilizar el capital.

En muchos casos, las billeteras virtuales utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI), principalmente de tipo money market, para remunerar los saldos de sus usuarios. También existen productos que invierten en fondos de renta mixta.

En estos casos, el rendimiento informado es estimado y puede variar de un día para otro de acuerdo con la evolución del fondo. Por lo tanto, no se trata de una tasa garantizada.

La principal ventaja frente al plazo fijo es la liquidez. Dependiendo del producto, el dinero puede rescatarse en el momento o quedar disponible dentro de las siguientes 24 a 48 horas.

Cuáles son los bancos que más pagan por plazo fijo

Para quienes prefieren una inversión con una tasa conocida desde el comienzo, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas disponibles. Entre los principales bancos, las tasas nominales anuales para colocaciones online a 30 días son:

• Banco Provincia: 19,50 % TNA.

• Banco Nación: 19 %.

• Banco Macro: 18,50 %.

• BBVA: 18,50 %.

• Banco ICBC: 17,70 %.

• Banco Galicia: 17,50 %.

• Banco Credicoop: 17,50 %.

• Banco Ciudad: 17 %.

• Banco Patagonia: 16 %.

• Santander: 16 %.

Además de las grandes entidades, algunos bancos medianos y compañías financieras ofrecen tasas superiores con el objetivo de captar depósitos:

• Banco CMF: 22,50 %.

• Banco Meridian: 22,25 %.

• Crédito Regional CF: 22,25 %.

• Banco BICA: 22 %.

• Banco Mariva: 22 %.

• Reba: 22 %.

• Banco Columbia: 22 %.

• Banco Voii: 21,75 %.

• Banco del Sol: 21 %.

• Banco de Córdoba: 20,75 %.

• Banco Dino: 20 %. (NA)