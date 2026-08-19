OpenAI lanzó “ChatGPT para adolescentes”: ¿de qué se trata?

El lanzamiento global de “ChatGPT for Teens” (ChatGPT para adolescentes) fue anunciado por la empresa de Inteligencia Artificial (IA) OpenAI y, según informó, este nuevo chatbot tiene las mismas capacidades que el tradicional, pero está “diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas”.

En esta nueva modalidad, el chatbot limita automáticamente ciertas conversaciones para proteger mejor a los usuarios jóvenes y ofrece controles parentales, según un informe al que se tuvo acceso en el que se indicó que esta startup está valuada en US$852.000 millones.

Además, se indicó que esta nueva versión se activa automáticamente cuando el sistema estima que el usuario es menor de 18 años o cuando declara tener entre 13 y 17 años, según explicó OpenAI en una publicación en su blog.

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"Creemos que la inteligencia artificial debe ampliar las oportunidades educativas, por lo que hemos diseñado ChatGPT para adolescentes con el fin de ofrecer apoyo en esos momentos fuera del aula en los que no siempre hay ayuda disponible, manteniendo a los jóvenes involucrados en un proceso de aprendizaje activo y colaborativo", señaló OpenAI.

En tanto, señaló que esta nueva modalidad incluye herramientas educativas como un modo de estudio para el aprendizaje guiado, recordatorios de tareas responsables para evitar que se eludan los deberes, cuestionarios y visualizaciones de aprendizaje para realizar prácticas variadas, así como horarios de estudio para reservar tiempos dedicados específicamente a esta labor.

También, manifestó que mejoró los controles que permiten a los padres vincular cuentas, establecer "Horas de silencio", gestionar ciertos ajustes y recibir notificaciones en situaciones de alto riesgo, incluyendo nuevos avisos relacionados con trastornos de la conducta alimentaria, mientras que limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico.

“Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, precisó el comunicado. (NA)