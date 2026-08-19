Duro mensaje de "Chiqui" Tapia: "Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un contundente mensaje a un mes de la final del Mundial 2026 y apuntó contra aquellos que quisieron instalar teorías conspirativas: "Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí".

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas", comenzó el fuerte descargo de Tapia en sus redes sociales.

Además, señaló: "Equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada".

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A su vez, Tapia fue tajante al destacar que "mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario... A todos ellos: háganse cargo".

En este sentido, el presidente de la AFA les recriminó a aquellos que sembraron dudas con teorías conspirativas que "pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación".

Y continuó: "Los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie".

Finalmente, concluyó: "Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí".