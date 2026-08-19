"Hay que transitar el desierto", asumió el DT Andrés Larrasolo, tras su salida de Pico

"Se podría decir que fue una salida sorpresiva. El último tiempo lo intuía, pero no cuando terminó la temporada", reconoció el entrenador Andrés Larrasolo, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por la La Nueva Play.

Surgido de 9 de Julio, el DT pasó por Villa Mitre en la Liga Argentina y estuvo tres años en Pico Football, donde llegó de la mano de Lisandro De Tomasi.

"Arranqué como segundo asistente de Liga Argentina y con toda la tira de formativas. Después dejé algunas y el último tiempo estaba como coordinador y con la primera local", recordó.

"Fue una linda experiencia. Tuve una muy buena primera temporada con Lichi, que clasificamos entre los cuatro y el playoffs no se dio como esperábamos", repasó.

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"La segunda temporada fue con un comienzo difícil -agregó-, cuando Lichi decide irse después de la tercera fecha. Me tocó dirigir dos partidos de Liga, que no era el debut que uno esperaba, más con la relación que tenía con Lichi. Pero son momentos y me sirvió para medirme cómo estaba para afrontar un equipo profesional".

Larrasolo contó que siempre tuvo la idea de buscar diferentes miradas.

"Cuando estuve de asistente local en 9 de Julio me sirvió mucho porque trabajé con Lucho Deminicis en las formativas, después con Emiliano Roldán, también con Andrés Iannamico, que son todas visiones diferentes, y eso me nutrió mucho. Y a nivel profesional mantuve la idea de seguir nutriéndome de diferentes entrenadores", contó.

Si bien vivió la experiencia a nivel formativo, mayores y profesional, Andrés tiene su preferencia: "Si tuviese que elegir me inclino por el básquet formativo, lo que más me gusta y disfruto, pero económicamente es poco redituable. Así que la idea es continuar en el ámbito profesional y seguir creciendo desde ahí", explicó Larrasolo, que en Pico también dirigió el equipo que participó en el Prefederal.

La despedida de Pico no generó una negación por parte del DT a continuar persiguiendo sus objetivos.

"El bolso está listo al lado de la puerta", aseguró, en caso de tener que salir en busca de otro destino.

"Es la primera vez que me toca transitar esta incertidumbre, por lo que voy a tener que amigarme. Hay que transitar el desierto, ¡qué se le va a hacer!", asumió.

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