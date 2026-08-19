Papelón en el juicio por la muerte de Maradona: descubrieron que la junta médica analizó por error estudios del padre de Diego

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa un nuevo escándalo.

Descubrieron durante el debate oral que la junta médica analizó por error estudios que pertenecían al padre de Diego.

Durante la jornada de ayer, estaba declarando uno de los 20 peritos que participaron de la junta sobre estudios que hablaban de la función renal de Maradona.

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En ese momento, uno de los abogados cotejó la información y se dio cuenta de que uno de los informes analizados no pertenecía a Diego, sino a su padre.

Sucede que Don Diego Maradona también estuvo internado y tratado por Swiss Medical en 2015 y los análisis le dieron mal por varios problemas de salud que tenía.

Lo que ahora se analiza es si la junta médica hizo un diagnóstico médico sobre la muerte de Maradona basándose en realidad en informes que no eran suyos.

“Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015″, explicó Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando.

“Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”, sostuvo.

Luego, aclaró que cree que este error no cambia nada, pero que de todos modos es un escándalo porque se adulteró una prueba.

Por su parte, Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, aseguró que lo sucedido es grave.

“Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una Junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía”, dijo.

Y agregó: “Es escandaloso que un grupo de personas, autodenominados expertos, no hayan hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que se decía que estaban estudiando”. (TN)