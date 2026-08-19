Perfecto arranque de Mundial juvenil para Catalina Turienzo en Turquía

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Una soberana actuación firmó Catalina Turienzo en el primer día de regatas correspondientes a Mundial Juvenil de Fórmula Kite en Urla, Turquía, que finalizará el próximo domingo.

La bahiense se quedó con las cuatro mangas y, naturalmente, lidera las posiciones con 3 puntos netos (se descarta una).

Por debajo aparecen la local Derin Atakan (6) y la china Suofeiya Li (10), sobre un total de 13 atletas.

Turienzo llegó a este certamen luego de obtener la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en última parada del Grand Slam del año: las Regatas de Clases Olímpicas de Long Beach, la misma sede que dentro de dos años albergará los Juegos Olímpicos.

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Allí, la bahiense alcanzó el 11° lugar, pero además de su posición general, fue la segunda mejor de América, logrando entonces meterse en sus segundos Panamericanos tras ser medallista en Santiago 2023.

Hasta Urla, Turienzo se ubicaba 12° del mundo (antes estuvo 7º, su mejor posición histórica en el ranking), con 455 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (6ta. con 580), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (764), la neerlandeda Jessie Kampman (679) y la británica Lily Young (610).

Finalizado el Mundial juvenil, la bahiense afrontará una etapa de entrenamientos ya pensando en la puesta a punto para arrancar el 2027 en el Mundial de Fortaleza, Brasil.