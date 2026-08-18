Más allá de Hein: todos los resultados de los nadadores argentinos en el Pan Pacífic

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El Pan Pacífic Championship, uno de los torneos de natación de más prestigio del mundo, arrojó un resultado histórico para la Argentina de la mano de Agostina Hein, quien se quedó con la medalla de bronce en los 400 combinados y batió el récord sudamericano.

No obstante, la delegación nacional, compuesta por otros tres atletas, también superó con creces los objetivos trazados desde el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, California, Estados Unidos.

Macarena Ceballos, por ejemplo, clasificó a la final A de los 100 pecho y logró la marca A para el Mundial de pileta corta a disputarse en diciembre, en Beijing.

Además, compitieron Malena Santillán y Santiago Grassi, quien volvió a representar a la Selección luego de cinco años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cuatro estarán presentes en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A continuación, el detalle de los resultados:

Macarena Ceballos

100 m pecho - Eliminatoria: 8ª (1:06.75) - Final: 8ª (1:07.15)

50 m pecho - Eliminatoria: 11ª (31.04) - Final B: 3ª (31.60).

200 m pecho - Eliminatoria: 9ª (2:27.62) - Final B: 1ª (2:27.43)

Agostina Hein

400 m combinado - Eliminatoria: 1ª (4:35.43) - Final: 3ª (4:32.54, récord sudamericano)

400 m libre - Eliminatoria: 11ª (4:09.80) - Final B: 2ª (4:07.04)

200 m combinado - Eliminatoria: 13ª (2:12.92) - Final B: 3ª (2:11.75)

800 m libre - Series: 6ª (8:26.13)

Malena Santillán

100 m espalda - Eliminatoria: 24ª (1:02.61)

200 m espalda - Eliminatoria: 17ª (2:13.55) - Final B: 6ª (2:13.03)

800 m libre - Series: 25ª (8:49.92)

Santiago Grassi

50 m mariposa - Eliminatoria: 15º (23.98) - Final B: 5º (23.97)

100 m mariposa - Eliminatoria: 15º (53.08) - Final B: 6º (53.71)

50 m libre - Eliminatoria: 22º (22.84) - Final B: 8º (22.72)

Todos juntos: los mayores, los "junior" y el cuerpo de entrenadores

En tanto, hasta el jueves se desarrolla en Vancouver, Canadá, la versión Junior del Pan Pacific Championships con cinco representantes nacionales.

Se trata de Laila Chain, Cecilia Dieleke, Máximo Aguilar, Matías Chaillou y Felipe García.