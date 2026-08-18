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Más allá de Hein: todos los resultados de los nadadores argentinos en el Pan Pacífic

Agostina conquistó la primera medalla de la historia argentina, pero también hubo buenas presentaciones de Ceballos, Santillán y Grassi.

Ceballos y su entrenador, Gustavo Roldán. Fotos: CADDA

El Pan Pacífic Championship, uno de los torneos de natación de más prestigio del mundo, arrojó un resultado histórico para la Argentina de la mano de Agostina Hein, quien se quedó con la medalla de bronce en los 400 combinados y batió el récord sudamericano.

No obstante, la delegación nacional, compuesta por otros tres atletas, también superó con creces los objetivos trazados desde el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, California, Estados Unidos.

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Macarena Ceballos, por ejemplo, clasificó a la final A de los 100 pecho y logró la marca A para el Mundial de pileta corta a disputarse en diciembre, en Beijing.

Además, compitieron Malena Santillán y Santiago Grassi, quien volvió a representar a la Selección luego de cinco años.

Los cuatro estarán presentes en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A continuación, el detalle de los resultados:

Macarena Ceballos
100 m pecho - Eliminatoria: 8ª (1:06.75) - Final: 8ª (1:07.15)
50 m pecho - Eliminatoria: 11ª (31.04) - Final B: 3ª (31.60).
200 m pecho - Eliminatoria: 9ª (2:27.62) - Final B: 1ª (2:27.43)

Agostina Hein
400 m combinado - Eliminatoria: 1ª (4:35.43) - Final: 3ª (4:32.54, récord sudamericano)
400 m libre - Eliminatoria: 11ª (4:09.80) - Final B: 2ª (4:07.04)
200 m combinado - Eliminatoria: 13ª (2:12.92) - Final B: 3ª (2:11.75)
800 m libre - Series: 6ª (8:26.13)

Malena Santillán
100 m espalda - Eliminatoria: 24ª (1:02.61)
200 m espalda - Eliminatoria: 17ª (2:13.55) - Final B: 6ª (2:13.03)
800 m libre - Series: 25ª (8:49.92)

Santiago Grassi
50 m mariposa - Eliminatoria: 15º (23.98) - Final B: 5º (23.97)
100 m mariposa - Eliminatoria: 15º (53.08) - Final B: 6º (53.71)
50 m libre - Eliminatoria: 22º (22.84) - Final B: 8º (22.72)

Todos juntos: los mayores, los "junior" y el cuerpo de entrenadores

En tanto, hasta el jueves se desarrolla en Vancouver, Canadá, la versión Junior del Pan Pacific Championships con cinco representantes nacionales.

Se trata de Laila Chain, Cecilia Dieleke, Máximo Aguilar, Matías Chaillou y Felipe García.

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