Calleri ya palpita el duelo ante Boca: “Va a ser muy especial para mí"

Jonathan Calleri palpitó el esperado reencuentro con Boca, luego de que San Pablo eliminara a Bolívar y quedara emparejado con el “Xeneize” en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, serie que llevará al delantero argentino nuevamente a La Bombonera después de casi once años.

“Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes”, expresó Calleri después de conseguir la clasificación.

El delantero dejó en claro el vínculo que todavía conserva con Boca, pero también remarcó que actualmente es uno de los referentes de San Pablo y que su objetivo será eliminar al equipo en el que consiguió instalar definitivamente su nombre en el fútbol argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación”, afirmó.

Calleri fue además protagonista directo de la clasificación del conjunto brasileño, ya que convirtió de penal el 2-1 parcial en la victoria 3-1 frente a Bolívar en el Morumbí.

Luciano había abierto el marcador, Dairon Asprilla consiguió transitoriamente el empate para los bolivianos y, después del penal convertido por el argentino, Sabino estableció el resultado definitivo.

El conjunto conducido por Dorival Júnior había igualado 1-1 en la altura de La Paz, por lo que terminó imponiéndose por un global de 4-2 y consiguió meterse entre los ocho mejores del certamen continental.

Del otro lado estará un Boca que llega fortalecido después de golear 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay y cerrar los octavos de final con un contundente global de 7-1.

El cruce tendrá un componente emocional inevitable para Calleri, quien llegó a Boca procedente de All Boys en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su etapa más importante llegó durante 2015 bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, justamente el actual entrenador del “Xeneize”, cuando conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina.

Calleri disputó 61 partidos oficiales y convirtió 23 goles con Boca antes de marcharse a comienzos de 2016 y comenzar una extensa carrera internacional que posteriormente lo llevó, entre otros equipos, a San Pablo, West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna. (NA)