Cambios en algunos equipos para la segunda parte de la LBB Oro, que comenzará mañana

Genaro Groppa tendrá una posibilidad en la Liga Nacional. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comenzará mañana el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", después que Napostá ganara el primero.

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Esto le permitió al equipo de la Avenida asegurarse una final extra (al mejor de tres) en caso de no repetir en esta parte.

Los 12 participantes arrastrarán el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular, tabla en la que hay tres puntos y medio entre los punteros Estrella y Napostá con Independiente, que cierra las posiciones.

Fecha 1

Los partidos de mañana jueves serán, Estrella-Pacífico (en el Luis Álvarez), Liniers-Napostá (en el Hernán Sagasti), Pueyrredón-L.N. Alem (en el Vicente Palermo), Estudiantes-Villa Mitre (en el Osvaldo Casanova), Bahiense del Norte-Barrio Hospital (en el Manu Ginóbili) y Olimpo-Independiente (en el Norberto Tomás).

Posiciones y movimientos

El detalle de los puntos que arrastra cada equipo y las novedades:

1º) Estrella (9PG-2PP), 10 puntos

Julián Horvath se va poniendo en forma.

El equipo del barrio San Martín reincorporó a Julián Horvath, quien se operó de una rodilla y esta temporada jugó en la Maxi Liga.

Ya estuvo en el cuadrangular preparatorio y entraría en la rotación si lo consideran necesario.

2º) Napostá (9-2), 10

Los de la Avenida sufrirán la baja de Germán Andrés. El escolta será intervenido quirúrgicamente, hoy al mediodía, de la rotura parcial del menisco externo de la rodilla derecha.

Tendrá alrededor de dos meses de recuperación. "Voy a tratar de llegar a los playoffs", le dijo a La Nueva.

3º) Bahiense (7-4), 9

El tricolor tiene de regreso a Emiliano Andino, recuperado de la lesión.

En tanto, Matías Zanotto, quien estuvo de paso en el torneo, volvió a la Universidad de Augusta (Estados Unidos) y Tomás Bonivardo se alejó, ya que por razones laborales se radicó en el Sur.

4º) Pueyrredón (6-5), 8,5

Sin cambios afrontará Purre esta parte.

5º) Estudiantes (6-5), 8,5

Santiago Candia espera su turno en el albo.

El albo está complicado para la reanudación, porque Jorge García tiene que cumplir una fecha de suspensión, Jerónimo Mitoire se encuentra de viaje y Lucas Delgado arrastra una lesión muscular.

El que se sumará oficialmente será Santiago Candia hasta que viaje para incorporarse a Independiente de Santiago del Estero (Liga Argentina).

El base, después de desvincularse de Pérfora, empezó a entrenar con el plantel albo, incluso, jugó el cuadrangular de Olimpo.

6º) Villa Mitre (6-5), 8,5

Emilio Boyé retorna al torneo local.

El tricolor incorporó a Javier Bollo (tras su paso por Estudiantes de Tucumán), además de Emilio Boyé (U21), que estuvo casi tres temporadas en San Isidro (San Francisco, Córdoba).

Y también llegó Álvaro Berruato (U21), 2m06, proveniente de El Talar.

7º) Pacífico (5-6), 8

Tomás Sagarzazu, un conocido para el verde.

El verde sumó a Tomás Sagarzazu, quien ya jugó la temporada anterior el certamen local y se fue a Deportivo Roca.

8º) Liniers (5-6), 8

El Chivo tiene en duda a Genaro Groppa, quien viajó esta madrugada a entrenar a Peñarol (Mar del Plata).

En caso de acordar, la idea es que emigre en diciembre. No estará para mañana, tampoco Nicolás Quiroga (desgarro del sóleo).

9º) Olimpo (4-7), 7,5

Cortés (con la pelota) y Manica (14).

Se desvinculó del aurinegro Francisco Michelli (fue a Sportivo Peñarol del Tala) y llegaron el brasileño Alex Manica y Agustín Cortés (ex Jorge Newbery de Viedma).

10º) L.N. Alem (4-7), 7,5

Lucas Desbat dejó un buen recuerdo en Alem.

El verdirrojo fue quien más movió. Se sumaron el venezolano Luis Herrera y el bahiense Franco Ruesga, que estaba en España. Serán baja Lucas Desbat, Tomás Scolari y Jano Wentland.

11º) Barrio Hospital (3-8), 7

Barrio tendrá la baja de Joaquín Godio y no sumó refuerzos.

12º) Independiente (2-9), 6,5

Sin altas ni bajas retornará el viola.