Regional Amateur: Huracán ya tiene rivales y fixture
Comienza el domingo 30 de este mes.
Se confirmaron los rivales y el fixture de Huracán de Ingeniero White de cara al Regional Amateur, que comenzará el próximo 30 de agosto y otorgará 4 plazas al Torneo Federal A y otras 4 al certamen Argentino del Interior.
El Globo, único representante de la Liga del Sur que participará del certamen, integrará la Zona 3 junto a Sarmiento de Pigüé y Ferro Carril de Olavarría.
El debut del equipo dirigido por Mauro Brunelli será ante Sarmiento, el domingo 30, en su renovado Bruno Lentini.
Luego, visitará a Ferro en Olavarría y posteriormente purgará la fecha libre.
Posteriormente, arrancará la segunda rueda, invirtiendo localía.