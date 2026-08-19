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Regional Amateur: Huracán ya tiene rivales y fixture

Comienza el domingo 30 de este mes.

Foto: Archivo-La Nueva.

Se confirmaron los rivales y el fixture de Huracán de Ingeniero White de cara al Regional Amateur, que comenzará el próximo 30 de agosto y otorgará 4 plazas al Torneo Federal A y otras 4 al certamen Argentino del Interior.

El Globo, único representante de la Liga del Sur que participará del certamen, integrará la Zona 3 junto a Sarmiento de Pigüé y Ferro Carril de Olavarría. 

El debut del equipo dirigido por Mauro Brunelli será ante Sarmiento, el domingo 30, en su renovado Bruno Lentini.

Luego, visitará a Ferro en Olavarría y posteriormente purgará la fecha libre.

Posteriormente, arrancará la segunda rueda, invirtiendo localía.

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