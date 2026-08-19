Thiago Tirante logró la mayor victoria de su carrera ante Mensik y avanzó a cuartos en Cincinnati

El tenista argentino Thiago Tirante consiguió la victoria más importante de su carrera y se metió por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000.

El argentino derrotó al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del torneo de Cincinnati y continúa avanzando a paso firme en el certamen estadounidense.

El partido, que significó además el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional, comenzó con una marcada paridad.

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Los dos jugadores se aferraron a sus servicios y sostuvieron un nivel elevado durante toda la primera manga.

Tirante intentó lastimar con su derecha, mientras Mensik encontró variantes para mantener equilibrado el desarrollo.

Cuando el marcador estaba 5-5, el argentino cometió algunos errores en momentos importantes; el checo consiguió el quiebre y luego cerró el set por 7-5.

Tirante reaccionó en el segundo parcial y volvió a encontrar su mejor versión cuando tuvo una oportunidad de quebrar en el primer juego, aunque no pudo aprovecharla.

La igualdad se mantuvo hasta el 4-4, cuando Tirante comenzó a soltar con mayor confianza su derecha y logró imponer condiciones desde el fondo de la cancha.

Con Mensik bajo presión, el argentino consiguió el quiebre en el noveno game y después sostuvo su servicio para quedarse con el set por 6-4 y llevar el partido a una tercera manga.

En el set decisivo, Tirante salió decidido a completar la remontada ya que quebró rápidamente para ponerse 2-0 y volvió a romper el saque de Mensik para establecer el 3-0.

Con solidez desde el fondo, Tirante amplió la ventaja hasta el 4-0, pero el checo reaccionó y recuperó uno de los quiebres, pero Tirante resistió la presión.

Con otra rotura llegó al 5-4 y quedó con su saque para partido. Finalmente, aprovechó su primer match point y selló una remontada histórica.

En cuartos de final, Tirante se enfrentará al ganador del duelo entre Arthur Fils y Alex de Miñaur.