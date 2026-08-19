Muerte en la Carrindanga: "Los fines de semana se convierte en una pista de carreras"

Tras la muerte de un joven de 28 años que circulaba en una moto de alta cilindrada en La Carrindanga, vecinos del sector aseguraron que durante los fines de semana el lugar se convierte en una pista de carreras y denunciaron los excesos de un grupo de motociclistas que realiza maniobras peligrosas en el lugar.

"Durante los fines de semana circulan motos y autos a elevada velocidad y es un peligro para todos. Parece una pista de carreras a pesar de que mucha gente viene a tomar mate o al aire libre para disfrutar de la tranquilidad del lugar, aunque otros aprovechan para hacer hacer picadas o circular a velocidades muy altas y ponen en peligro al resto", relató un vecino del lugar.

Al mismo tiempo y a menos de 48 de la muerte del motociclista, un vecino envió varios videos donde se puede apreciar a un grupo de jóvenes realizar piruetas y maniobras peligrosas en sus motos, mientras algunos ciclistas o automovilistas circulan por la ruta.

"Hemos realizado diferentes reclamos pero es lo habitual en este sector. Los días de semana circulan ciclistas y poca gente pero los sábados y domingo no se puede salir", relató.

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A fines de marzo de este año un motociclista terminó detenido por la Policía Bonaerense cuando intentó escapar de un operativo que se realizaba en el sector.

El arresto se produjo cerca de las 19.40 cuando Francisco Ezequiel Alvarado, de 30 años, se negó a un operativo de identificación y documentación, y emprendió una tentativa de huida, realizando una serie de maniobras temerarias en su intento, aunque fue rápidamente interceptado por los efectivos.

A fines de 2024 la Policía detuvo a un joven que, a bordo de su moto, corría picadas sobre La Carrindanga. Fue identificado como Nicolás Zarza, de 26 años, quien iba a gran velocidad haciendo maniobras de zigzag y al momento de ser interceptado por los uniformados intentó evadirlos acelerando la marcha.

La Carrindanga se popularizó como un lugar de encuentro entre los bahienses durante la pandemia de coronavirus y los primeros permisos para poder permanecer al aire libre. También es utilizada por miles de ciclistas y motociclistas que salen a pasear o a entrenar durante la semana.

Sin embargo en el pasado era una ruta donde también se corrían picadas ilegales de autos durante la madrugada. En el 2000 un joven de 21 años llamado Mario Antozzi, que participaba en una carrera con su auto, perdió la vida en el lugar cuando un Ford Falcon sin luces salió de la banquina y no pudo esquivarlo.

En 2011 otro motociclista llamado Mauricio Ariel Perrone, de 35 años de edad, murió en un tramo de la ruta, aunque en esa oportunidad no se trataba de una picada ni hubo otro vehículo involucrado.