Intentó escaparse con su moto de un control policial en La Carrindanga y quedó detenido

Un motociclista fue aprehendido esta noche por personal de las Unidades de Prevención Local, acusado de "Desobediencia a la autoridad", luego de intentar escaparse de un control vehicular en la zona de La Carrindanga, a la altura del Parque de Paz, informaron fuentes policiales.

El arresto se produjo cerca de las 19.40 cuando Francisco Ezequiel Alvarado, de 30 años, se negó a un operativo de identificación y documentación, y emprendió una tentativa de huida, realizando una serie de maniobras temerarias en su intento, aunque fue rápidamente interceptado por los efectivos.

Alvarado fue trasladado, junto con su moto, a la Comisaría Séptima.

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Interviene en la causa la UFIJ 15.