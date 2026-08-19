Cortes de agua por trabajos de reparación y empalmes de cañerías

ABSA informó que trabaja en la reparación de una cañería de agua ubicada en Rawson y Paroissien. Mientras se desarrollen las tareas, se verá afectado el suministro en los barrios Stella Maris, San Jorge y Villa Hipódromo.

Ante esta situación, la empresa solicitó a los usuarios que cuenten con reservas de agua y que limiten su uso a necesidades de consumo e higiene personal hasta que el servicio se normalice.

Trabajos previstos para mañana

En tanto, este jueves 20 se realizarán tareas de empalme de cañerías, en el marco de las obras de recambio de conductos que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) ejecuta en Bahía Blanca.

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Los trabajos se llevarán a cabo en las siguientes intersecciones:

• Vicente López y Juan Molina.

• Vieytes y Juan Molina.

• Zelarrayán y Salta.

• Estomba y Salta.

Como consecuencia de estas tareas, se verá afectado el suministro de agua en el sector comprendido por las calles Mendoza y San Juan; Juan Molina y Casanova; Zelarrayán; y Castelli, hasta la finalización de los trabajos.

Ante cualquier dificultad en el servicio, ABSA dispone de la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y de sus canales de contacto en redes sociales, Facebook y Telegram.