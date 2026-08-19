Condenado por asaltar a los empleados de una heladería del barrio Noroeste

Un sujeto fue condenado a 4 años y medio de cárcel por asaltar con un arma de fuego a los empleados de una heladería ubicada en el barrio Noroeste, informaron fuentes judiciales.

La sanción, resueslta en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Facundo David Bustamante.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Conti, el pasado 11 de abril el imputado ingresó al local ubicado en Don Bosco al 1.400 y amenazó con una pistola a dos trabajadores,exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora.

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El delincuente se apoderó de un millón de pesos y escapó por calle Martín Rodríguez en sentido ascendente.

Las cámaras de seguridad del comercio pudieron registrar el accionar del hombre, así como las prendas de vestir que llevaba colocadas.

Esta situación permitió que sea localizado por la policía y aprehendido en inmediaciones de Inglaterra al 1.900.

El imputado fue condenado por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada.