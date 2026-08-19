Barrio Don Bosco: investigan el asalto a un transeúnte con una escopeta corta

La Policía investiga un violento robo que sufrió anoche un hombre de 30 años en el barrio Don Bosco.

El delito, por el cual tomó intervención la comisaría Cuarta, se produjo poco antes de la medianoche en la zona de Bouchard al 2.300, según relató Ezequiel Nahuel Macías.

Tras un llamado al 911, los uniformados se entrevistaron con la víctima, sobre la 0.10, en Bouchard al 2.000.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esas circunstancias relató que dos personas que se movilizaban en una moto Honda HX de color negro lo interceptaron y le exigieron la entrega de sus pertenencias, mediante intimidación con una escopeta corta, con la cual le pegaron un culatazo en la cabeza, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

Los delincuentes, que estaban vestidos con prendas oscuras, encapuchados y con pasamontañas, le robaron un teléfono celular Motorola E14 y una campera de abrigo marrón camuflada.