Fin de semana trágico en Bahía Blanca: reclaman más controles de tránsito

Luego de las dos muertes ocurridas el último fin de semana en Bahía Blanca a partir de accidentes de tránsito en la ruta nacional 3 y La Carrindanga, desde el Concejo Deliberante se reclamó que se intensifiquen los controles de tránsito y las medidas de prevención en materia de tránsito en la ciudad y sus alrededores.

En las últimas horas había hecho un pedido similar la institución Estrellas Amarillas, desde donde se había indicado que "tendría que haber más presencia del Municipio” para evitar estas situaciones. Además, se había indicado que los problemas de seguridad vial responden a la negligencia de los conductores y a la falta de infraestructura.

En el CD, en tanto, se solicitó la implementación de un programa integral y permanente de prevención y control que, además de alcoholemia y documentación, incorpore otras cuestiones como "controles de velocidad máxima, semáforos en rojo, utilización de teléfonos celulares, escapes antirreglamentarios, conducción temeraria, picadas y maniobras peligrosas efectuadas con motocicletas".

"Se solicita especialmente la incorporación y/o utilización de cinemómetros, radares móviles y demás dispositivos homologados para el control de velocidad, estableciendo controles rotativos en avenidas, accesos y arterias determinadas estadísticamente como de mayor riesgo", señala el texto.

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También se reclaman informes sobre los accidentes ocurridos en los últimos meses, el número de fallecidos y heridos, además de una serie de estadísticas entre las que se encuentran la cantidad de distintos controles llevados a cabo e infracciones labradas, discriminando cada uno de ellos.

Asimismo, se solicita saber cuáles son los criterios "utilizados para determinar los lugares y horarios donde se desarrollan los controles".

El proyecto aclara que "los controles de tránsito no deben tener una finalidad meramente sancionatoria ni recaudatoria", sino "evitar el accidente antes de que ocurra".

"La eficiencia de una política de seguridad vial no debería medirse solamente por la cantidad de actas confeccionadas, vehículos secuestrados o dinero recaudado mediante multas, sino fundamentalmente por un indicador mucho más importante: cuántos accidentes, heridos y muertos logramos evitar", explica.

El domingo, el fallecimiento de dos motociclistas golpeó fuertemente el atardecer de la ciudad: en La Carrindanga había fallecido el motociclista Ángel Buiani, de 28 años, y su acompañante había sido trasladada en grave estado al Hospital Municipal; a las pocas horas, Antonio Origuela, de 26 años, murió luego de chocar con otra moto en la ruta nacional 3, a la altura del puente sobre el Canal Maldonado.

Incremento

Según el proyecto presentado por el concejal libertario Carlos Alonso, el año pasado se registraron 2.555 intervenciones por siniestros viales, frente a 2.169 registradas durante 2024, lo que representa un incremento del 17,8%.

"En 2025 se contabilizaron 17 personas fallecidas, considerando tanto las víctimas que perdieron la vida en el lugar como aquellas que fallecieron posteriormente en establecimientos hospitalarios como consecuencia de las lesiones sufridas", se indicó.

Esta situación, continúa el texto, se mantiene en 2026, ya que hasta el 10 de junio se habían registrado 1.029 siniestros viales, lo que representa un promedio de aproximadamente seis hechos diarios desde el comienzo del año.