Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.520,73 para la venta y de $1.472,21 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,11% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.576,00 (+0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.560,00 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.523,54 (+0,32%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.580,37 (0,00%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 512 puntos básicos (-0,40%)

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El pais.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE