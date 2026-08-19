Bahía Blanca será sede del primer congreso sobre inteligencia artificial aplicada a la producción

Está prevista la presentación de la Declaración de Bahía Blanca como Nodo IA del Sur

Bahía Blanca será sede de BahIA SUMMIT 2026, un congreso dedicado específicamente a la inteligencia artificial aplicada a la producción.

El encuentro se desarrollará el 25 y 26 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con participación gratuita mediante inscripción previa.

La propuesta reunirá a referentes nacionales de inteligencia artificial, investigadores, empresas tecnológicas, emprendedores, representantes del sector productivo y organismos públicos para debatir el impacto de esta tecnología en distintos ámbitos de la actividad económica y científica.

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El objetivo del congreso es analizar cómo la inteligencia artificial puede aplicarse de manera concreta a la producción, la industria, los negocios y la investigación, a partir de experiencias y casos reales.

La agenda incluirá exposiciones sobre el uso de la IA en la industria, la salud, el agro y la industria agroalimentaria, las pequeñas y medianas empresas, el sector público, la educación, la investigación y la transferencia tecnológica. También se abordarán temas vinculados con la infraestructura y la energía necesarias para su desarrollo, además de los cambios que esta tecnología genera en el mundo del trabajo.

El Summit también buscará impulsar una discusión sobre el posicionamiento de Bahía Blanca como un nodo nacional de inteligencia artificial aplicada a la producción. En ese sentido, se pondrá en valor el ecosistema local conformado por universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas, el entramado industrial y organismos públicos, con el Polo Tecnológico Bahía Blanca como articulador entre instituciones y empresas.

Las actividades se desarrollarán en dos jornadas. La primera, titulada Desafíos & oportunidades, contará con la apertura del intendente Federico Susbielles y del rector de la UNS, Daniel Vega. La segunda, denominada Academia & industria, estará orientada a fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo.

Como cierre del encuentro está prevista la presentación de la Declaración de Bahía Blanca como Nodo IA del Sur, un documento que establecerá compromisos para el período 2026-2030 con el objetivo de consolidar una agenda de largo plazo para el desarrollo de la inteligencia artificial en la región.

El congreso se llevará a cabo de 9 a 16, con acreditación desde las 8.30, en el Aula Magna de la UNS, ubicada en avenida Colón 80. La participación será gratuita, con inscripción previa, y la información del evento se encuentra disponible en bahiasummit.com.ar.