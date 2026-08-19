Zona Fría: el Gobierno ya tendría los votos asegurados en el Senado para aprobar la quita de subsidios al gas

El bloque de La Libertad Avanza tendría asegurados los votos en el Senado para avanzar con el proyecto de Ley de Zona Fría, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para implementar un nuevo esquema de subsidios al gas durante el verano en las provincias del norte del país.

La propuesta oficialista, que afectaría en forma directa a Bahía Blanca y todo el Sudoeste bonaerense, cuenta con media sanción en Diputados, por lo que la bancada comandada por Patricia Bullrich busca acelerar la llegada del proyecto al recinto para los primeros días de septiembre, de manera de convertirlo en otra herramienta para reducir el impacto fiscal del actual régimen.

La intención del espacio libertario es llevar el proyecto a comisión la próxima semana, obtener dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto lo más pronto posible, señalaron fuentes parlamentarias.

El Gobierno considera que la modificación del régimen es clave para avanzar en el objetivo de reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema de subsidios. El sistema alcanza a unos cuatro millones de usuarios y, según el diagnóstico oficial, los recursos recaudados para financiarlo resultan insuficientes para cubrir el costo de los subsidios al gas.

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El acuerdo alcanzado ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores por zonas cálidas representó un avance político para el oficialismo para destrabar la sanción de la Ley de Zona Fría.

Asistieron a la reunión Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

En esas zonas del país se prevé elevar el consumo eléctrico subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales en zonas muy cálidas, y de 150 a 300 kWh mensuales en zonas cálidas desde noviembre a abril.

El oficialismo necesitaba evitar que la discusión sobre los subsidios se transformara en un nuevo frente de conflicto con las provincias y optó por avanzar en un esquema que permita atender las demandas de los distritos del norte durante los meses de mayor consumo que se hará con una resolución del Poder Ejecutivo.

Qué cambia con el proyecto

La modificación de la Ley de Zona Fría busca limitar el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y en aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

El nuevo esquema apunta a modificar el alcance del sistema de beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia por las condiciones climáticas y el impacto que tiene el consumo energético sobre los hogares.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el consumo y no sobre el total de la factura que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.