Fiesta de Ceferino Namuncurá: habrá misa, bendición de autos y actividades comunitarias

La Capilla San Juan Evangelista y Ceferino Namuncurárealizará el próximo 26 de agosto una celebración por el natalicio de Ceferino Namuncurá, con una jornada que incluirá la bendición de vehículos y objetos, una misa y un encuentro comunitario.

La actividad tendrá lugar en la sede religiosa ubicada en Bélgica e Inglaterra y también servirá para conmemorar los 25 años del templo, según informó la comunidad organizadora.

La convocatoria se desarrollará bajo el lema “Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz” y estará abierta a quienes deseen participar de las distintas propuestas previstas para la tarde.

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Bendición de autos y Santa Misa

El programa comenzará a las 16.30, cuando se realizará la bendición de autos, llaves y objetos que los asistentes acerquen hasta la capilla.

Luego, a partir de las 17, se celebrará la Santa Misa, uno de los momentos centrales de la jornada en homenaje a Ceferino Namuncurá.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, la comunidad compartirá un encuentro con venta de platos y un agasajo, de acuerdo con la convocatoria difundida por la capilla.

Desde la organización invitaron a vecinos y fieles a sumarse a la celebración, que tendrá como ejes el natalicio de Ceferino y el aniversario del edificio religioso.

Una celebración por los 25 años del templo

Además del homenaje a Ceferino Namuncurá, la jornada marcará los 25 años del nuevo templo de la Capilla San Juan Evangelista y Ceferino Namuncurá.

“Queremos celebrar a Ceferino, agradecer por estos 25 años de nuestro templo y seguir caminando como comunidad”, expresaron desde la institución en la invitación difundida para anunciar el encuentro.

Asimismo, señalaron que la propuesta busca continuar ese camino comunitario inspirado en “su testimonio de fe, sencillez y amor a Dios y a su pueblo”.

La celebración del 26 de agosto reunirá así actividades religiosas y comunitarias en la capilla de Bélgica e Inglaterra, con una convocatoria abierta para acompañar el natalicio de Ceferino Namuncurá y el aniversario del templo.