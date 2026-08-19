La nueva foto oficial de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid generó una ola de memes entre los hinchas: “Está en la cárcel”

Julián Álvarez fue el foco de todas las miradas durante el mercado de pases en Europa. El delantero argentino buscó una salida del Atlético Madrid para llegar al Barcelona y generó un gran debate. En las últimas horas, el club de la capital española compartió las fotos institucionales para esta temporada y la de la Araña despertó una ola de memes en redes sociales.

En el inicio de la pretemporada, los medios españoles apuntaron al semblante derrotado de Álvarez al no poder cumplir “su sueño” de pasar al conjunto catalán, tal como él había definido a aquel posible movimiento. Luego de sus vacaciones, el futbolista siguió un plan de entrenamiento en solitario, algo que también influyó en su imagen.

Esta situación quedó reflejada en su cara durante las fotos institucionales para esta temporada, donde se lo vio serio, incluso triste, y se convirtió en meme. El contraste con su cara de alegría e ilusión en las pasadas temporadas es notable y despertó diferentes reacciones entre los fanáticos.

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Los mejores memes sobre la foto institucional de Julián Álvarez para esta temporada en el Atlético de Madrid

El Cholo Simeone fue durísimo en su mirada sobre la situación de Julián Álvarez

El entrenador se refirió a las declaraciones del propietario del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien había respaldado la continuidad del delantero argentino. “El dueño del club habló tajantemente”, aseguró el Cholo, dando a entender que la situación está definida y que Julián seguirá en el conjunto madrileño.

Simeone también explicó por qué el delantero no estará disponible para el amistoso ante Málaga de este miércoles. “Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar”, señaló el técnico argentino.

En ese sentido, el entrenador dejó en claro que el cuerpo técnico prioriza tanto el bienestar físico como el aspecto personal del futbolista. “Cuidamos a la persona y al jugador; entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar”, afirmó.

El Cholo también destacó la relación que mantiene con el delantero argentino, a quien definió como un “chico extraordinario”. Además, respaldó la postura de la dirigencia y dio por terminado el debate sobre una posible salida. “Si el dueño del club habló tajantemente, creo que no hay más”, sentenció Simeone. (TN)