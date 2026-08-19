El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 20 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y algo ventoso, con ráfagas regulares del noroeste rotando al sudoeste y buena visibilidad,

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, por su parte, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 6 grados.