El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 20 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 20 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y algo ventoso, con ráfagas regulares del noroeste rotando al sudoeste y buena visibilidad,
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 6 grados.