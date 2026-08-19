Tiro Federal se renueva con obras, nuevas disciplinas y más socios para una etapa de crecimiento

El Club Tiro Federal atraviesa una etapa de renovación y crecimiento, con la nueva comisión directiva encabezada por Nahuel Soulé al frente de un plan de obras y desarrollo institucional que busca acompañar el fuerte movimiento deportivo de la institución.

Martín Botta, integrante de la comisión directiva, destacó el recambio generacional que se produjo en la conducción y explicó que la nueva gestión decidió organizar el trabajo por áreas.

“La idea es ordenar el club, trabajar en equipo y tener un proyecto institucional con una mirada a diez años”, señaló en su paso por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

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Uno de los principales avances se concretó en el predio de menores “Jesús Fernández”, donde se construyó e inauguró un nuevo módulo de sanitarios. La obra apunta a responder a la gran cantidad de chicos que concurren diariamente.

“Tenemos más de 800 chicos durante la semana y los fines de semana pasan más de mil personas por el predio. Era una necesidad que teníamos que resolver; y apuntamos a brindar un mejor servicio con la construcción de sanitarios de primer nivel”, contò Botta.

En el mismo sector se trabaja en la recuperación de las canchas, con tareas de resembrado y la incorporación de riego automático. También fueron instalados dos módulos destinados a la secretaría y a una sala de reuniones técnicas para coordinadores y profesores.

El dirigente remarcó además el crecimiento de la institución en cantidad de asociados.

“En lo que va del año sumamos entre 300 y 400 socios y, actualmente, el club cuenta con más de diez actividades deportivas. Entre las novedades incorporamos el Newcom para adultos mayores, mientras se compite en vóley, judo, patín, futsal, bochas, handball y hockey", apuntó.

La actividad competitiva tuvo uno de sus puntos destacados durante el último fin de semana largo, cuando Tiro Federal recibió un torneo interprovincial de vóley y judo con más de 500 participantes de distintas localidades.

El patín también tuvo una actuación destacada en el Parque Olímpico de Buenos Aires. El cuarteto de la categoría Nacional Junior obtuvo la medalla de bronce, mientras que la división Senior finalizó en el séptimo lugar.

En la sede y el estadio de primera continúan las obras de mantenimiento y mejoras. Uno de los próximos objetivos es poner en funcionamiento un buffet propio en el gimnasio Morresi.

“Estamos trabajando para tener nuestro propio buffet en el gimnasio, que pueda servir tanto para los socios como para los eventos deportivos”, adelantó Botta.

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