Padres de alumnos de la Escuela Nº 55 reclaman una pasarela peatonal sobre el canal Maldonado

Padres de alumnos de la Escuela Nº 55 reclaman la construcción de una pasarela peatonal en inmediaciones del canal Maldonado y la calle Malvinas, ante la falta de un cruce seguro para los chicos que concurren a ese establecimiento y a otras instituciones educativas de la zona.

Gisela y Yésica explicaron que el puente ubicado en Malvinas está destinado exclusivamente al tránsito vehicular, pero es utilizado diariamente por estudiantes y familias porque no existe una alternativa peatonal cercana. “No pasamos porque queremos, lo entendemos, pero no nos queda otra opción”, señaló Yésica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el sector funcionan la Escuela Secundaria Nº 39 y el Jardín Nº 923, por lo que el movimiento de chicos es constante. Según explicaron las madres, la pasarela ubicada en Artigas, cerca de la estación de servicio YPF, no representa una solución para los alumnos porque los obliga a realizar un rodeo considerable.

“Nosotros necesitamos una pasarela más cerca o junto al puente de los militares”, planteó Gisela en diálogo con Panorama, por LU2. En ese sentido, indicó que existe la posibilidad de construir un paso peatonal en cercanías del puente utilizado por el Ejército, aunque para eso sería necesaria una autorización municipal.

Las familias también recordaron que anteriormente existía una pasarela sobre Avellaneda, pero fue destruida durante la inundación y no volvió a ser reconstruida.

Las madres reconocieron que, hasta el momento, no se produjeron accidentes con alumnos que hayan intentado cruzar por el puente de Malvinas, pero advirtieron que no quieren esperar a que ocurra una tragedia.

“Gracias a Dios no, pero no queremos que pase”, sostuvo Gisela. Al mismo tiempo, recordó que en las vías de la zona ya se produjeron accidentes con dos chicos cuando eran utilizadas como lugar de paso.

El problema, además, genera situaciones de tensión entre peatones y automovilistas. “Porque pasan los autos. No es para nosotros, no es peatonal. Eso lo sabemos, lo entendemos”, explicó Yésica. Sin embargo, señaló que algunos conductores permiten el paso de los chicos mientras que otros los increpan.

“Que entiendan que la escuela está ahí. Nosotros no pasamos porque somos desobedientes. Pasamos porque no nos queda otra”, afirmó.

Las autoridades de la Escuela Nº 55 ya enviaron notas al Municipio y al Consejo Escolar para plantear la necesidad de una solución. Según las familias, pasó aproximadamente un mes desde esos pedidos y todavía no recibieron respuestas.

“Estamos reclamando como padres, porque tenemos nuestros hijos. Lo hacemos por nuestros chicos y por toda la comunidad”, sostuvo Gisela.

“Necesitamos una pasarela, no importa si tenemos que caminar más o menos. No nos interesa eso. Lo que queremos es un paso seguro, nada más. Los chicos van a estudiar”, resumió Gisela.