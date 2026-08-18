Video: así fue el momento en el que sicarios balearon a la expareja de Cerimedo

La abogada y activista Nadia Beller fue atacada a balazos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un hotel. La mujer recibió tres impactos de bala y permanece internada con diagnóstico reservado.

En el marco de la investigación, la Policía boliviana detuvo al consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. Según las autoridades, se busca determinar si tuvo algún tipo de participación en el ataque.

El video muestra el momento en que los agresores, vestidos como repartidores, interceptan a la abogada y activista en las inmediaciones de un hotel.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo los atacantes llegan al lugar vestidos como repartidores y ven a Beller tras subir las escalinatas del hotel.

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Luego, la mujer es abordada por los agresores, quienes efectúan varios disparos antes de escapar del lugar.

El registro es una de las principales pruebas que analiza la Policía de Santa Cruz de la Sierra en la investigación, que derivó en la detención del consultor político Fernando Cerimedo cuando intentaba viajar hacia la Argentina. (NA)