Detuvieron al ex asesor de Milei Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan un atentado contra una mujer

El consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera ⁠es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, comentó a la prensa David Gómez, de la Policía de Santa Cruz. (NA)

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