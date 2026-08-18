Juicio YPF: la Corte de EE. UU. le dio más tiempo a los fondos para apelar el fallo a favor de la Argentina

La Corte Suprema de Estados Unidos les dio más tiempo a los demandantes del juicio por la expropiación de YPF para apelar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que favoreció a la Argentina.

La prórroga establece que los fondos Petersen y Eton Park podrán presentar el recurso extraordinario de revisión de la sentencia hasta el 30 de septiembre, cuando inicialmente el plazo límite estipulado era el 31 de agosto, por lo que ahora tendrán un mes más.

El tiempo extra fue otorgado a pedido de Buford Capital, el estudio jurídico que representa a los fondos demandantes. La autorización judicial fue dispuesta este martes por la jueza Sonia Sotomayor, responsable de supervisar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

En relación a esta determinación, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, señaló que la solicitud de 30 días adicionales estuvo vinculada a que el abogado que representa a los fondos “tiene otras citas”.

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El recurso ante el máximo tribunal estadounidense es la última instancia que tienen los demandantes para revertir el fallo en la justicia de Estados Unidos. En paralelo, la defensa de los fondos trabaja en una demanda ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El conflicto legal tuvo en marzo pasado el veredicto de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a pagar más de US$16.000 millones.

El fallo favorable al país dejó sin efecto la condena contra la Argentina, lo que significó un fuerte revés para los demandantes, que buscaron una revisión del dictamen pero el tribunal rechazó el pedido a principios de junio.

El fallo favorable al país dejó sin efecto la condena contra la Argentina, lo que significó un fuerte revés para los demandantes, que buscaron una revisión del dictamen, pero el tribunal rechazó el pedido a principios de junio. (N/A)