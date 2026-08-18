El Gobierno volvió a alcanzar un nuevo superávit fiscal en julio: la explicación de Luis Caputo

El Ministerio de Economía informó este martes que el sector público nacional registró un superávit de $244.897 millones. Este resultado se alcanzó luego de un superávit primario de $2.960.333 millones y un pago de intereses de la deuda por $2.715.436 millones.

El superávit se alcanzó “en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los primeros 7 meses del año, el sector público acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.

Caputo indicó que “en el mes el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto los gastos en concepto de Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%”.

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“El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

En los últimos días entró en debate la forma en que el Gobierno logró este saldo favorable a partir de las retenciones de dinero destinado a fondos fiduciarios que no fueron aplicados a los fines específicos.

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