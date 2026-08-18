La Rioja relanzó los “Chachos”: quiénes los recibirán y cómo funcionará la nueva emisión

La cuasi moneda ya había sido emitida en 2024 (Foto N/A)

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a poner en circulación los “Chachos”, la cuasi moneda provincial que había sido utilizada durante 2024, con una nueva emisión destinada a impulsar el consumo y generar movimiento en la economía local.

En esta nueva etapa, la provincia puso en circulación $4.000 millones en Chachos, que serán distribuidos entre distintos sectores de la población. La medida apunta a que los beneficiarios puedan utilizar los bonos en comercios adheridos y, de esa manera, incrementar el movimiento de la actividad comercial.

Según la información publicada por medios riojanos, el relanzamiento alcanzaría a unas 80.000 personas, que podrán recibir los bonos y destinarlos a sus consumos dentro de la provincia.

La iniciativa, que le otorgará a cada trabajador y beneficiario la suma de 50.000 Chachos, busca generar un circuito de circulación local para los recursos. Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por el Gobierno de La Rioja.

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El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, declaró: “Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”. Y agregó: “Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”.

La provincia ya había recurrido a este mecanismo en 2024, cuando se impulsó la creación de la cuasi moneda en medio de la disputa que mantenía con el Gobierno nacional por los fondos reclamados por la administración riojana.

El regreso de la cuasi moneda vuelve a colocar a La Rioja en el centro del debate sobre el uso de instrumentos provinciales para afrontar las dificultades económicas y estimular el consumo.

En esta oportunidad, el Gobierno riojano plantea la nueva emisión como una herramienta para dinamizar el mercado interno y favorecer a sectores que necesitan recuperar capacidad de compra.

La nueva emisión busca que los bonos tengan circulación entre beneficiarios y comercios de la provincia y que el dinero permanezca dentro del circuito económico riojano. (N/A)