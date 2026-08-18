A seis meses del conflicto en Fate, los trabajadores preparan nuevas acciones con el respaldo de la CGT y la CTA

A seis meses del conflicto en Fate, los trabajadores preparan nuevas acciones contra el lock out patronal. (Foto Redes Sociales)

A seis meses del inicio del conflicto en Fate, trabajadores y dirigentes sindicales realizarán una conferencia de prensa para reclamar por la continuidad laboral y exigir el levantamiento del lockout patronal que mantiene paralizada a la empresa.

La actividad se llevará a cabo a las 13:00 en la Seccional San Fernando del SUTNA, ubicada en Paul Harris 2960, Victoria, según un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además de representantes del sindicato de trabajadores del neumático, está prevista la participación de dirigentes de distintas organizaciones gremiales y sociales.

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Entre los dirigentes que confirmaron su presencia se encuentran Pablo Moyano, de Camioneros; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma; Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional; Colo Isassi, de ATE Provincia de Bs. As.; Daniel Yofra, de Aceiteros; Claudio Marín, de Telefónicos; y Alejandro Gramajo, de la UTEP.

También participarán Pollo Sobrero, de la Unión Ferroviaria de Haedo; Chiquito Belliboni, del Polo Obrero; Romina del Plá, de Suteba La Matanza; Laura Carboni, de AGD; y Nora Biaggio, en representación de Jubilados, entre otros.

Durante la conferencia se prevé el anuncio de nuevas medidas de lucha para avanzar en el reclamo de los trabajadores, que tiene como principales objetivos garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, poner fin al lockout y lograr la reapertura de la planta, considerada por los trabajadores como "la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país".

En la convocatoria, además, los trabajadores plantearon su rechazo a lo que consideran un proceso de “entrega y destrucción” de recursos estratégicos, y extendieron sus cuestionamientos a las políticas vinculadas con tierras, industria, controles, educación, salud y jubilaciones.

En ese marco, reclamaron contra medidas que, según sostienen, aumentan la dependencia de capitales extranjeros. La jornada también incluirá actividades en las inmediaciones de la fábrica Fate, como parte de las acciones previstas para visibilizar el conflicto y acompañar el reclamo de los trabajadores. (N/A)