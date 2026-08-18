Infraestructura vial: alertaron sobre deterioro general y desvío de fondos

En un encuentro en la Cámara de Diputados, intendentes, legisladores opositores, funcionarios provinciales y referentes del sector alertaron sobre el severo deterioro de la red vial federal y advirtieron sobre el desvío de fondos que deberían ir al mantenimiento de rutas nacionales.

La reunión de la comisión de Obras Públicas, marcada por la ausencia de los representantes de La Libertad Avanza, visibilizó la preocupación por el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

El enfoque de los protagonistas

La primera oradora, Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), describió el escenario actual como el "vaciamiento más grave registrado en años".Señaló que, si se toman las partidas asignadas desde 2017, los recursos para las rutas cayeron un 85% en términos reales para este año.

En este sentido, denunció el ajuste presupuestario en mayo, que redujo los fondos de Vialidad de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos, afectando programas clave como Rutas Seguras y Puentes y Alcantarillas.También cuestionó las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos en el organismo de Vialidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sobre el desvío de fondos generados por la recaudación del ICL, Mazzitelli precisó que de los 1.601.364 millones de pesos solo ingresaron 530.156 millones, quedando un remanente sin ejecutar de 1.071.208 millones.

Detalló que, sobre un total de 3,84 billones de pesos recaudados por dicho tributo, la ejecución real apenas rozó el 2,59%, y estimó que, de haber invertido el total recaudado, se podrían haber construido o mejorado más de 2.000 kilómetros.

Por su parte, Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, alertó sobre el número de fallecidos en siniestros viales y criticó el corte de asistencia por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la logística y traslado de víctimas.

Asimismo, denunció un "apagón estadístico" por la falta de publicaciones e informes oficiales desde 2022 y citó el intransitable estado de la Ruta 152.

La mirada política (de la oposición nacional)

Durante el debate, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal platense para intimar al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Nación, Darío Wasserman, y a las autoridades de Vialidad Nacional a brindar precisiones sobre las partidas no ejecutadas.

Los fondos retenidos rondan el billón de pesos, monto que —según la exministra de Desarrollo Social— permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la actual gestión libertaria va camino a ser la primera en no inaugurar obras viales y acusó formalmente al Gobierno de "financiar la timba pública" con los recursos recaudados del ICL en lugar de volcarlos a la reparación de las carreteras.

El exministro nacional de Obras Públicas remarcó que el gravamen a los combustibles sufrió un incremento del 1200%, mientras que los combustibles subieron un 500% y la inflación acumulada fue del 300%. (NA)