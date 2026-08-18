Tras los reclamos salariales, el Gobierno evalúa un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno analiza una actualización salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, un reclamo que viene creciendo dentro de los sectores uniformados. La posibilidad de otorgar una suba fue uno de los temas que se abordaron este martes durante la reunión de la Mesa Política que se realizó en la Casa Rosada.

La eventual mejora alcanzaría a los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de los integrantes de las fuerzas federales que dependen del área de Seguridad. Por el momento, el Ejecutivo no definió el porcentaje ni la fecha exacta de aplicación, aunque la expectativa oficial es avanzar con una definición en los próximos días.

El planteo aparece en un contexto de reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del personal uniformado. En el Gobierno reconocen la necesidad de revisar la situación y analizan alternativas presupuestarias para determinar el alcance que podría tener la medida.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo este martes reuniones con integrantes de su equipo para analizar cuestiones vinculadas al presupuesto de la cartera. El funcionario estuvo en la Casa Rosada mientras avanzaban las conversaciones sobre una posible recomposición para el personal militar.

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La situación salarial de las Fuerzas Armadas arrastra además una discusión previa. En enero de 2024, la actual administración decidió postergar las últimas dos cuotas del proceso de jerarquización salarial que había comenzado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Desde entonces, los integrantes de las Fuerzas Armadas recibieron las actualizaciones generales correspondientes a los empleados de la administración pública nacional, mientras que en julio de este año se amplió el acceso al suplemento por título universitario para el personal militar.

La falta de una recomposición específica fue uno de los motivos de los reclamos que se fueron acumulando en los últimos meses. Dentro de las fuerzas también existe preocupación por el nivel de endeudamiento de parte del personal y por la necesidad de complementar los ingresos con otras actividades.

La agenda política que analizó el Gobierno

La eventual recomposición salarial fue abordada en una reunión que tuvo como principal objetivo ordenar la agenda política y legislativa del oficialismo para las próximas semanas.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de otros funcionarios y dirigentes del oficialismo. También participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y referentes del Congreso.

Uno de los principales asuntos analizados fue la sesión prevista para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos considerados prioritarios.

Entre las iniciativas que forman parte de la agenda aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y una reducción del IVA para determinados productos derivados de la mandioca. (con información de TN)