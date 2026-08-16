Capturan a un supuesto abusador en el barrio Universitario

Un hombre fue capturado en la tarde del domingo en inmediaciones del barrio Universitario, acusado de realizar tocamientos de índole sexual a una mujer en la vía pública.

La aprehensión se llevó a cabo en Urquiza al 700.

Se trata de Nahuel Zapata, de 29 años, quien durante este domingo, en Salta al 600, habría interceptado a una mujer de 44 años y, sin mediar palabra, le realizó tocamientos en sus partes íntimas por encima de sus prendas de vestir, para luego alejarse del lugar.

Tras lo sucedido, la víctima comenzó a seguir al sospechoso a pie, sin perderlo de vista, mientras se comunicaba con el servicio de emergencias 911, aportando sus características, vestimenta y dirección de desplazamiento.

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Con esa información, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo que permitió interceptar y aprehender a Zapata.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es abuso sexual simple.