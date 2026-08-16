Rodri ya es del Barcelona: hay acuerdo cerrado con el Manchester City

Rodri le dijo "no" a Real Madrid y pasa de Manchester City al Barcelona. Foto: Marca.

Rodri vestirá la camiseta del Barcelona la próxima temporada. El club español y Manchester City llegron a un acuerdo definitivo para el traspaso después de diez días de negociaciones.

Así lo informó el portal Marca este domingo.

El club inglés aceptó la última propuesta del Barsa, que asciende a 75 millones de euros, incluyendo fijo y variables. Los conceptos declarados como "variables", que ascienden a unos 10 millones de euros, dependerán de los títulos que consiga Barcelona con el jugador, en cuyo caso el club catalán pagará a su par inglés a razón de 2,5 millones anuales, según se supo.

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Quedan la redacción de los contratos y su posterior firma, la revisión médica del jugador y el anuncio oficial.

Deco y Hugo Viana sellaron este domingo el acuerdo definitivo. No fue una negociación fácil, ya que las posturas estaban, en un principio, muy distanciadas.

Todo comenzó hace diez días, cuando el jugador rechazó la propuesta del Real Madrid y dio el sí al Barcelona. A partir de ahí, y asumiendo el deseo del jugador, el Manchester City se dispuso a negociar con el club azulgrana, aunque su deseo era que renovara con los "Citizens".

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, es un mediocampista de 30 años, nacido en Madrid que fue capitán y campeón con España del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.